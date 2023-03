Viareggio Cup 2022/2023, uno scatenato Caprini porta la Fiorentina ai quarti: Pontedera travolto 4-0

La Fiorentina travolge 4-0 il Pontedera nel match valevole per gli ottavi di finale della Viareggio Cup 2022/2023, grazie alla tripletta messa a referto da Maat Daniel Caprini e alla rete di Ioussuf Diarra. In virtù di questo risultato i viola avanzano ai quarti di finale, stesso traguarda raggiunto anche dagli ungheresi dell’Honved, che si impongono sui nigeriani del Mavlon mediante il punteggio di 2-1.

FIORENTINA-PONTEDERA

La compagine viola si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, tanto da passare in vantaggio dopo appena quattro minuti grazie al gol realizzato da Maat Daniel Caprini, bravo a trovare il diagonale vincente sugli sviluppi di un calcio di punizione. La reazione della formazione granata non si fa attendere, infatti, all’11’ Becucci colpisce un clamoroso palo dopo aver rubato palla agli avversari. I gigliati subiscono le iniziative dei rivali, ma intorno alla mezz’ora sfiorano il raddoppio con uno splendido calcio di punizione di Ievoli che si stampa sulla parte alta della traversa. Si va, dunque, a riposo sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa la Fiorentina torna in campo con lo stesso atteggiamento aggressivo mostrato nella prima frazione e al 54′ raddoppia ancora una volta con Maat Daniel Caprini che, su assist di Da Silva, batte Tonelli con un tiro di precisione. Il Pontedera, dal suo canto, accusa il colpo e rischia di capitolare sotto i colpi degli avversari che, qualche minuto più tardi, calano il tris: è ancora uno scatenato Caprini a depositare in fondo al sacco sfruttando il suggerimento di Fortini. Nel finale la squadra granata ha l’occasione di riaprire la contesa con Rosa, ma Tognetti si oppone; a tre minuti dal triplice fischio c’è gloria personale anche per Ioussuf Diarra, autore di un gran gol per il definitivo 4-0.