Vialli, la moglie Cathryn: “Era il marito e il padre più affettuoso, siamo devastati”

Il mondo del calcio è ancora scosso dalla morte di Gianluca Vialli e lo è soprattutto la sua famiglia. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ la moglie dell’ex attaccante della Juventus, Cathryn White Cooper, ha scritto un bigliettino per ricordare suo marito e ringraziare per l’affetto ricevuto: “Era uno sportivo di grande talento e soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”. I funerali di Vialli si celebreranno a Londra ma la famiglia, rispettando il volere dell’ex calciatore, non ha reso noto né il luogo né la data. Saranno in forma strettamente privata, con ammesse solo le due famiglie.