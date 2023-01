Vialli, minuto di silenzio in tutte le partite del weekend: la decisione della Figc

La Figc ha comunicato ufficialmente che in tutte le gare del weekend e in tutti i campionati di calcio sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli, scomparso a 58 anni dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro. “Quella foto sul prato di Wembley, quell’abbraccio con il Ct Roberto Mancini dopo il gol di Federico Chiesa contro l’Austria negli ottavi di finale dell’Europeo del 2021, sarà una delle immagini di Gianluca Vialli che ci porteremo nel cuore per sempre. Gianluca non ce l’ha fatta, si è spento oggi all’età di 58 anni dopo una lunga malattia, combattuta sempre a testa altissima, con dignità e con tutta la famiglia azzurra a dargli forza in un momento di silenziosa ma enorme sofferenza. Il calcio italiano non piange soltanto il capo delegazione della Nazionale: piange un grande uomo, che prima ancora era stato un grande attaccante e un apprezzato allenatore”. Questo è quanto si legge in una nota ufficiale della Federazione.