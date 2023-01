Vialli, lunedì alle 18:30 la messa in suffragio nella sua Cremona

Nella giornata di lunedì 9 gennaio alle ore 18:30, presso la parrocchia Cristo Re di Cremona, ci sarà la messa in suffragio di Gianluca Vialli, scomparsa all’età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas. Don Pierluigi ha rivelato di essere stato chiamato dalla famiglia dell’ex calciatore: “Sono stato contattato dalla famiglia, dalla mamma di Vialli”. Il parroco, inoltre, ha sottolineato che non si tratta del funerale del campione, che sarà celebrato in forma privata a Londra, ma di una funzione di suffragio durante la consueta messa pomeridiana. Don Pierluigi non ha conosciuto di persona il campione, ma la parrocchia di Cristo Re è quella dove Vialli aveva iniziato a giocare a pallone da bambino.