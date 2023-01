Vialli, Dossena: “A novembre sapevamo che era finita, è venuto per l’ultima volta”

“Era una cosa che purtroppo noi sapevamo. Quando abbiamo presentato il film sulla Samp lui era già in grandissima sofferenza“. Così Giuseppe Dossena racconta l’ultimo incontro con Gianluca Vialli, scomparso quest’oggi dopo la lunga malattia. “Lui è venuto qui sapendo che sarebbe stata l’ultima volta che ci avrebbe visti insieme – aggiunge l’ex giocatore della Sampdoria in un’intervista rilasciata a Fanpage – Ha fatto questo grandissimo sforzo per vederci e ricordarci, ma negli occhi aveva già capito che da lì a poco ci avrebbe lasciato. È stato un atto d’amore. L’ho visto seduto lì, si era staccato e ci guardava. Aveva capito e avevamo capito anche noi, faceva fatica a stare in piedi, a camminare. È venuto da Londra, il giorno prima era a Torino al Film Festival. Lui per quella classe di giocatori e quel ruolo che interpretava credo che non ci sia mai stato uno con così tanta generosità – conclude Dossena –. Un onore averlo in squadra e poi era uomo spogliatoio con una mostruosa dose di empatia”.