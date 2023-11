Verso Salernitana-Lazio, qui Formello: assenti Romagnoli, Casale e Rovella

E’ una marcia d’avvicinamento piena di dubbi quella di Sarri e della Lazio al match contro la Salernitana. Se da un lato il tecnico biancoceleste ha visto il ritorno in gruppo di Zaccagni, che però partirà dalla panchina sostituito da uno tra Isaksen o Pedro, dall’altro Sarri rischia di perdere sia Casale sia Romagnoli.

L’ex Verona, infatti, è fermo per un problema all’adduttore mentre il romano ha interrotto la seduta in anticipo. Le sue condizioni non preoccupano più di tanto, ma sarà la rifinitura di domani a dire se Romagnoli sarà disponibile o meno. A loro, poi, si aggiunge anche Rovella che nel pomeriggio non si è visto in campo. Qualora non dovesse farcela, pronto Cataldi che potrebbe giocare insieme a Kamada, per lo squalificato Luis Alberto, visto Vecino continua a lavorare a parte riunendosi ai compagni solo per le esercitazioni tattiche