Verso Salernitana-Lazio: Casale verso il forfait. Furto in casa Zaccagni

La Lazio, riabbracciati i nazionali, prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno contro la Salernitana. A preoccupare Sarri, però, è la difesa: Casale, infatti, rischia di dare forfait per problema muscolare mentre oggi Romagnoli ha abbandonato prima la seduta. La buona notizia è rappresentata dal ritorno in gruppo di Mattia Zaccagni con l’esterno che, a questo punto, prenota la convocazione con la Salernitana anche se probabilmente partirà dalla panchina, anche per smaltire la brutta avventura che lo ha visto protagonista.

La notte scorsa, infatti, dei ladri si sono introdotti nell’abitazione dell’esterno biancoceleste in via della Camilluccia mentre il calciatore e sua moglie Chiara Nasti non erano in casa rubando circa 70mila euro in gioielli. “Io, Thiago e Mattia stiamo bene, per il resto si occuperà chi di dovere. L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno“, le parole della moglie del calciatore, Chiara Nasti, in una storia pubblicata sul proprio profilo instagram.