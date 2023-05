Verso Roma-Siviglia, Mourinho: “Meritiamo la finale. Dybala? 20-30 minuti può farli”

E’ sempre meno che separa la Roma dall’inizio della finalissima di Europa League contro il Siviglia. In conferenza stampa ha parlato Mourinho, non appena con la squadra ha raggiunto la Puskas Arena. Queste le dichiarazioni più importanti del tecnico portoghese.

Sulla partita: “Quello che abbiamo fatto in poco tempo è splendido, abbiamo giocato partite su partite in questo ultimo periodo. Non abbiamo avuto tempo di recuperare. Lavorando possiamo gestire l’emozione e la pressione. La storia non gioca, il mio collega non la pensa così. Il Siviglia ha giocatori di livello altissimo, che in passato hanno giocato a grandissimi livelli. Noi siamo con Zalewski e ragazzi forti che non hanno però la loro stessa esperienza. Io rispetto al mio collega del Siviglia sono stato fortunato a giocare spesso in Europa in questi anni“.

Sul futuro: “Domande sul futuro fatele al mio collega del Siviglia, che non ha contratto ed è in una posizione meno stabile della mia. Ai miei due capitani ho detto la verità, ma gli ho detto di non parlare del mio futuro. Io ora ho zero contatti con altri club, quindi è diverso dalla situazione di Madrid con l’Inter“.

Su Dybala: “Sta bene, non posso dire niente. Penso che 20-30 minuti li potrebbe fare“.