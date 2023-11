F1 GP Abu Dhabi 2023, Perez: “Felice di arrivare qui con il secondo posto assicurato”

“È stata una stagione difficile a volte e per me è stata piena di alti e bassi, ma andare ad Abu Dhabi con il secondo posto nel campionato assicurato mi rende molto felice. Voglio concludere la stagione alla grande, quindi lavorerò duro nel tempo che ho in macchina per assicurarmi di essere in una buona finestra temporale”. Sono le parole di Sergio Perez, pilota Red Bull in vista dell’ultima gara stagionale del Mondiale di F1. “Abbiamo avuto un ottimo ritmo a Las Vegas e ho avuto due settimane di gare brillanti, il Brasile e poi lo scorso fine settimana sono stati così divertenti. Voglio ottenere il massimo dalla macchina ancora una volta e se lo faremo bene dovremmo avere un sabato e una domenica di successo”, conclude il pilota messicano.