Verratti: “Critiche sullo stile di vita? Quelle voci mi hanno infastidito, non erano vere”

In un’intervista con France Football, Marco Verratti ha aperto il suo cuore a 360° e ha risposto a qualcuna delle tante critiche da lui ricevute nel corso della sua lunghissima esperienza francese. Secondo alcune voci, il centrocampista azzurro avrebbe passato qualche serata di troppo in discoteca, conducendo uno stile di vita non esattamente sano. “Quelle voci – ha ribattuto il giocatore del Paris Saint-Germain – mi hanno infastidito perché non erano vere. I giornalisti dovrebbero fare il loro lavoro in maniera onesta. Mi sono preso le mia responsabilità per quanto riguarda i miei errori, ma mi hanno erroneamente dipinto come qualcuno che usciva tutte le sere. Le persone che mi conoscono sanno bene chi sono e cosa faccio, inoltre io sono bene quando posso permettermi di uscire e quando, al contrario, è meglio riposare. Oggi non mi piace la discoteca, preferisco le cene con la famiglia, con i compagni e con gli amici, cose che fanno tutti. Una volta mi è stato detto pure che avevo passato una serata con Rihanna, ma la verità è che io non la conosco nemmeno”.