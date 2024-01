Verona, tre calciatori assolti dall’accusa di stupro di gruppo

Santiago Visentin, Federico De Min e Matteo Verdicchio sono stati assolti dall’accusa di stupro di gruppo ai danni di una ragazza. Il fatto non sussiste secondo i giudici che hanno emesso la sentenza nei confronti dei tre calciatori che all’epoca dei fatti, il 15 agosto 2020, erano tutti tesserati per la Virtus Verona. La ragazza che presentò la denuncia aveva raccontato di essere stata raggiunta dai tre giovani in una stanza della villa, dove era andata a distendersi dopo aver accusato un lieve malore, e lì si sarebbe consumata la violenza. La ragazza, che in precedenza pare avesse già avuto approcci intimi consenzienti con due dei calciatori finiti sotto accusa, ha denunciato che quel pomeriggio il gruppo l’avrebbe “obbligata” ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà. I giudici hanno concordato con le tesi degli avvocati difensori, i qualia avevano sollevato dubbi sulla ricostruzione della presunta vittima. La pm Roberta Gallego aveva chiesto 8 anni di reclusione per i tre imputati. Tra 90 giorni saranno pubblicate le motivazioni della sentenza, sulla base delle quali l’accusa potrà presentare appello.