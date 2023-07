Van der Sar, la moglie: “Edwin non è in pericolo di vita”

Van der Sar, ex portiere dell’Ajax, il 7 luglio scorso ha subito un’emorragia cerebrale mentre si trovava in vacanza. Oggi la moglie, attraverso un tweet diffuso dal club olandese, ha dato aggiornamenti sulla situazione del marito: “Edwin è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma è stabile. Non è in pericolo di vita. Ogni volta che lo visitiamo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si svilupperà la sua situazione”.