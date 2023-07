Van der Sar esce dalla terapia intensiva: “Ringrazio tutti per il supporto”

Edwin Van der Sar, ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United, ha pubblicato un tweet in cui comunicato il suo stato di salute, dopo l’emorragia cerebrale subita lo scorso 7 luglio, mentre era in vacanza su un’isola croata. “Prima di tutto, vogliamo ringraziare tutti per i numerosi messaggi di supporto. Sono felice di condividere che non sono più nell’unità di terapia intensiva. Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di tornare a casa la prossima settimana e fare il passo successivo per il mio recupero!”.