Van der Sar, l’Ajax informa: “Resta in terapia intensiva, condizioni ancora preoccupanti”

Novità sulle condizioni di Edwin Van der Sar, ex portiere con un passato anche nella Juventus, ricoverato in ospedale dopo un’emorragia cerebrale. A fornirle è stato l’Ajax – club per cui occupa il ruolo di direttore generale – per conto della moglie dell’uomo: “Edwin resta per il momento in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili ma ancora preoccupanti. La famiglia Van der Sar, insieme all’Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno”