United, offerta da 5 miliardi proveniente dal Qatar: interessata anche l’Ineos

Arrivata una proposta per l’acquisto del Manchester United, sarebbero ancora gli investitori dell’emirato proprietari del Psg, interessati all’investimento in Premier League. Messo in vendita a fine novembre, lo United dovrebbe conoscere i propri corteggiatori domani, termine ultimo per presentare un’offerta alla banca americana Raine. Per il momento solo il gruppo petrolchimico Ineos del miliardario britannico Jim Ratcliffe ha ufficializzato il proprio interesse per il club. Secondo il quotidiano The Telegraph e Sky Sport, l’offerta del Qatar ammonta a 5,1 miliardi di euro. In caso di acquisizione del Qatar, sorgerebbero problemi normativi: la UEFA vieta a due club con lo stesso proprietario di giocare nella stessa competizione europea, ma secondo una fonte l’offerta qatariota non partirebbe né da Qatar Sports Investments (QSI), proprietaria del PSG, né dalla sua controllante, il fondo sovrano Qatar Investment Authority, ma da “un fondo completamente diverso”.