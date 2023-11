Under 19, 20 i convocati di Corradi per le Qualificazioni Europee

Per l’Under 19 di Bernardo Corradi sarà tempo nella settimana prossima di sfidare Liechtenstein, Svizzera e Svezia. Gli azzurrini dopo lo stage dal 6 all’8 novembre a Coverciano, gli azzurrini si giocheranno il pass per l’Europeo. Accedono alla fase élite le prime due classificate di ciascuno dei 13 gironi della prima fase di qualificazione più la miglior terza. La fase finale dell’Europeo, invece, è in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord.

Questi i convocati di Corradi: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma); difensori: Wisdom Amey (Bologna), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Moenchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Marco Palestra (Atalanta); centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Diego Ripani (Juventus), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan); attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Simone Pafundi (Udinese), Alessio Vacca (Juventus).