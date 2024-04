Ultimatum Leghe europee e calciatori alla Fifa: “Situazione calendari insostenibile”

Arriva un netto ultimatum nei confronti della Fifa da parte delle Leghe europee, riunite in questi ultimi due giorni a Londra sotto l’egida della Premier League (alla presenza anche della Serie A), con l’appoggio anche delle associazioni europee dei calciatori. Dall’assemblea, con una forte condivisione da parte di tutte le componenti, arriva un aut aut nei confronti della massima organizzazione mondiale del calcio per quanto riguarda il tema dei calendari internazionali.

E se non arriverà una risposta concreta entro il prossimo Fifa Council in programma il prossimo 17 maggio a Bangkok, in Thailandia, le Leghe europee e i calciatori minacciano “interventi concreti, perché la situazione non è più sostenibile”, come apprende LaPresse. E ancora: “I calciatori non possono più accettare che il proprio calendario sia scandito in questa maniera da altri senza una preventiva condivisione”.