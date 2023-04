Uefa, premi in denaro: 133 milioni al Real Madrid, 19 alla Roma dopo vittoria Conference League

Sono 133.7 milioni di euro quelli incassati dal Real Madrid nella scorsa stagione, e provenienti dalla Uefa. Il club vincitore della scorsa Champions League ha ottenuto quest’incasso comprendendo: un pagamento base per l’accesso alla fase a gironi, bonus sui risultati, una quota dei diritti di trasmissione in Spagna e un pagamento extra basato sui record storici dei club nelle competizioni Uefa. Arrivato secondo nella tabella “premi in denaro” il Liverpool, con un totale di 120 milioni di euro. Il montepremi totale della Uefa per la Champions League 2022 è stato di oltre 2 miliardi di euro suddivisi tra 32 squadre. Le squadre nella fase a gironi sono stati pagati in media 61,8 milioni di euro con il pagamento più basso di 23,7 milioni di euro al campione moldavo Sheriff. La Uefa ha condiviso inoltre 235 milioni di euro in totale per i club che hanno giocato l’edizione inaugurale della Conference League: i 19,2 milioni di euro della Roma vincitrice del titolo sono stati il massimo ricevuto da qualsiasi club. Il vincitore dell’Europa League, l’Eintracht Frankfurt, ha ricev uto invece 41,6 milioni di euro.