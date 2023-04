Salernitana perquisita dalla Guardia di Finanza: “Attuale società estranea ai fatti”

“In relazione alle notizie di stampa che riferiscono di perquisizioni presso le sedi di alcune società di calcio, tra cui la stessa Salernitana, chiarisce che l’attuale compagine societaria è del tutto estranea alle operazioni oggetto di indagine, riferendosi le stesse a stagioni sportive che precedono il cambio di proprietà”. Lo ha scritto la Salernitana in un comunicato ufficiale in seguito alle perquisizioni subite dal club campano per compravendite sospette di giocatori tra il 2017 e il 2021: “La scrivente società ha prestato la massima collaborazione agli organi inquirenti e resta a loro ulteriore disposizione”.