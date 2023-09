Uefa, l’Inghilterra il paese con più spettatori negli stadi in Europa. L’Italia quarta

Gli impianti più moderni, le squadre più ricche e naturalmente gli stadi più pieni. L’Inghilterra domina la classifica di spettatori di calcio, prendendo in considerazione non solo il professionismo, ma anche il dilettantismo, con 44,5 milioni di tifosi che affollano gli stadi inglesi. Secondo posto per la Germania con 28,9 milioni di tifosi nella stagione 2022/23, mentre è terza la Spagna con 22,2 milioni. Quarta l’Italia con 21,4 milioni. Lo ha riferito la Uefa. Dai dati raccolti nei suoi sondaggi, la Uefa stima in 209 milioni il numero totale di tifosi negli stadi europei, di cui 109 milioni provenienti dai principali campionati nazionali. La cifra totale rappresenta un aumento del 4% rispetto alla stagione 2018/19, che funge da unico riferimento poiché nelle stagioni successive il numero di spettatori è crollato per via della lotta alla pandemia. Nuovo record anche per quel che riguarda il mercato. Secondo il report, i club europei hanno speso 7,2 miliardi di euro in nuovi giocatori nel recente mercato estivo, il 3% in più rispetto alla precedente rilevazione.