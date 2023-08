Uefa, Giocatore dell’anno: De Bruyne, Haaland e Messi i favoriti

Si è aperta la caccia a capire chi sarà il Giocatore dell’anno e della stagione 2022/23. Il premio verrà assegnato dalla UEFA che nelle scorse ore ha ufficializzato tutti i candidati all’ambito premio. Ovviamente presente il blocco Manchester City che ha dominato in Inghilterra ed in Europa nella passata stagione, così come Leo Messi, vincitore della Coppa del Mondo nello scorso dicembre.

Il blocco City, rappresentato soprattutto da De Bruyne e Haaland con l’ex 10 del Barcellona ora all’Inter Miami rappresentato i tre favoriti per la vittoria finale. Il vincitore verrà annunciato durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2023/24, che si terrà giovedì 31 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo