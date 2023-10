Uefa fa dietrofront, niente reintegro delle giovanili russe: l’Ucraina ringrazia

Dopo che la scorsa settimana la FIFA aveva deciso di revocare lo stop per le squadre russe Under 17, la UEFA, ha deciso di tirarsi fuori dal progetto per il reintegro delle nazionali juniores di Mosca. Un portavoce della UEFA, ha spiegato il perché di tale scelta: “Non si sono raggiunti gli accordi per consentire ai team giovanili russi di tornare a giocare.” L’Ucraina ha ben accolto la scelta dell’UEFA di non aderire al progetto e di conservare il bando. Questa la nota della federcalcio Ucraina: “Siamo contenti di tale scelta. Ringraziamo i nostri partner europei.”