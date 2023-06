UEFA: Belgio, Germania, Arsenal e Thuram vincono premio ‘FootbALL Awards’

La UEFA è orgogliosa di annunciare che la Federcalcio belga reale (RBFA), la DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL), l’Arsenal FC e l’ex nazionale francese Lilian Thuram sono i destinatari inaugurali degli UEFA FootbALL Awards per il loro straordinario contributo al calcio dentro e fuori il campo. I premi saranno consegnati al Forum ‘UEFA respect 2023’ che si terrà a Francoforte, in Germania, dal 28 al 29 giugno. Lanciato in occasione della finale di UEFA Champions League all’inizio di questo mese, il programma FootbALL sottolinea il potere del calcio di guidare un cambiamento sociale positivo nelle comunità europee e sostiene che il gioco sia aperto a tutti per divertirsi, giocare, imparare e svilupparsi. Il programma è composto da tre pilastri – la Campagna, la Piattaforma e l’Attivazione – che uniscono tutte le iniziative, gli eventi e le campagne di sostenibilità sociale della UEFA. Una federazione nazionale, una lega, un club e un ex giocatore sono stati selezionati per i premi dal Gruppo Direttivo per i Diritti Umani della Uefa in base al loro lavoro, che racchiude gli ideali delle iniziative del programma FootbALL. “A nome dell’intera famiglia del calcio europeo, è un mio grande privilegio congratularmi con i quattro stimati vincitori dei premi FootbALL inaugurali”, ha dichiarato Michele Uva, Direttore UEFA per la sostenibilità sociale e ambientale. “Il loro lavoro dimostra l’importanza di dare l’esempio, che è esattamente ciò che rappresenta il programma FootbALL. Spero che ispiri gli altri ad agire per il miglioramento del nostro gioco in campo e per il miglioramento della società fuori dal campo”, aggiunge Uva.