UEFA, Balata: “Complimenti a Ceferin. Gravina? Dimostra l’ottimo lavoro di tutta la federazione”

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, si è complimentato per la rielezione di Aleksander Ceferin alla guida della UEFA e si dice “molto orgoglioso” per la nomina a vicepresidente di Gabriele Gravina “che dimostra l’ottimo lavoro personale e di tutta la federazione svolto in questi anni all’interno del Comitato esecutivo del massimo organo del calcio europeo. Auguro a entrambi un buon lavoro, sempre orientato al bene e alla crescita del movimento calcistico”, si conclude il messaggio del numero uno del campionato cadetto italiano.