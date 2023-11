Udinese, Lovric: “Ora possiamo sorridere. Era da tanto che non vincevamo”

La vittoria di San Siro dell’Udinese è stata la prima in Serie A in questa stagione. Dopo tante difficoltà, dopo l’esonero di Sottil ed il ritorno di Cioffi, il popolo friulano ha potuto finalmente sorridere. Lovric, subentrato in quel di San Siro sabato sera, ha parlato ai canali sociali del club friulano esternando tutta la sua felicità per la prima vittoria in campionato.

Lovric: “Finalmente abbiamo vinto, adesso possiamo sorridere. Era da tanto tempo che non vincevamo, non era facile ma questa sensazione è bellissima. Sappiamo che non possiamo fermarci qui. Vogliamo continuare, prendere questa fiducia e metterla nella prossima partita. Ci sentiamo coinvolti, sappiamo che dobbiamo essere uniti come squadra. Siamo tutti importanti e ci diamo una mano a vicenda, la vittoria è un invito in più a continuare su questa strada. Il mister parla tanto con noi giocatori, per lui è importante e abbiamo bisogno di questo. Ha parlato molto anche con me e ci siamo capiti subito. Dice che la metà campo è casa nostra e in area non deve entrare nessuno. Ci dà fiducia coi movimenti con la palla perché sappiamo di avere il compagno vicino. Questo ha portato al punto di Monza e alla vittoria col Milan. A fine partita ha abbracciato tutti. Le 50 presenze in A son un motivo di orgoglio. È una bella sensazione, sono molto contento. È un onore e un orgoglio avere già questo numero di presenze, spero di farne di più. Ogni volta che metto piede in campo voglio dare tutto per l’Udinese. È la mia prima squadra in uno dei cinque principali campionati europei. Non è solo un club, è il mio“.