Ucraina-Italia, Spalletti: “Nessun favorito, abbiamo gli stessi punti”

E’ il giorno prima della partita che potrebbe regalare all’Italia di Luciano Spalletti il pass definitivo per Euro 2024, competizione in cui la Nazionale vorrebbe difendere il titolo del 2021. Prima però ci sarà il passaggio di Leverkusen da non sbagliare contro l’Ucraina: agli azzurri basta un punto. Spalletti, in conferenza, ha dichiarato che non si fida di questo vantaggio.

Spalletti: “La classifica dice che abbiamo gli stessi punti, non ci sono favoriti. Penso che anche loro abbiano preparato la partita nel miglior modo. Mi aspetto una partita offensiva da parte loro, Serhii Rebrov è un tecnico preparato. Ci saranno 4-5 cambi rispetto alla gara precedente. Se cambierò anche il centravanti scopritelo voi. Ci siamo creati un modo di stare in campo che secondo me è molto corretto. Poi dobbiamo mantenere sempre il giusto equilibrio, loro dal punto di vista offensivo sono molto forti e quindi ciò che diventa fondamentale è farsi trovare sempre in ordine“.