Ucraina-Belgio, Rebrov: “Stiamo in silenzio e vediamo. Siamo in guerra da quasi 900 giorni”

“Quando dici qualcosa a voce molto alta, anche l’eco sarà molto forte, quindi penso che dovremmo stare in silenzio e dovremmo fare quello che possiamo fare, e vedremo domani alle 18:00 cosa possiamo fare”. Lo ha detto il ct dell’Ucraina, Serhiy Rebrov, in conferenza stampa alla vigilia del match da dentro o fuori a Euro 2024 contro il Belgio: “Ciò che significherà per il Paese è che continueremo questa favola, questa favola davvero fantastica ancora per molti giorni per l’intero Paese, perché siamo in guerra da quasi 900 giorni. Per gli ucraini, ogni partita, ogni evento del genere significa molto, significa per loro che possono tornare ai soliti tempi prebellici”.

In giornata ha parlato anche Yaremchuk: “Dovremo fare qualcosa di incredibile per ottenere punti contro una squadra di questo livello. Spero davvero che sia la giornata dell’Ucraina e non quella del Belgio. Saranno molto motivati. C’è una certa pressione su di loro e può portarli a giocare a un calcio più aggressivo e aperto”.