Turris-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Monopoli, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Un scontro salvezza: è così che si potrebbe riassumere facilmente il match fra le due compagini del Girone C che occupano al momento il 14esimo ed il 15esimo posto in classifica. Chi vince si tira fuori, momentaneamente, dalla lotta per non retrocedere. Chi perde dovrà fare i conti con la fatica e l’incubo di trovarsi mischiato nella lotta per la permanenza in C. Match di domenica 12 luglio alle ore 14 che sarà in diretta su Sky Sport 254 e NOW.