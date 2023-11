Turris-Audace Cerignola, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Audace Cerignola, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Un periodo nero per i padroni di casa che sono reduci da cinque sconfitte consecutive che hanno fatto trovare la Turris pericolosamente mischiata nella lotta per non retrocedere. L’Audace invece si trova a metà classifica e con questo successo esterno si proietterebbe in piena lotta per i playoff. Si parte alle 18.30 con la partita che sarà in diretta su Sky Sport 253 e NOW.