Turchia, rissa tra calciatori russi e ucraini in albergo ad Antalya

Secondo quanto riferiscono media russi, una rissa tra calciatori della squadra russa Shinnik e di quella ucraina Minai è scoppiata la scorsa notte in un hotel di Antalya, in Turchia, dove le due compagini si trovano per svolgere un periodo di preparazione. Secondo il canale Telegram Mutko Protyev un calciatore russo, Ilya Gruznov, ha subito la frattura di una costola e un altro, Dmitry Samoilov, di un dito. Il direttore generale dello Shinnik, Serghei Kulakov, ha detto a Ria Novosti che il club russo non riesce a capire come le due squadre possano essere state alloggiate nello stesso albergo. “Avevamo prenotato fin dallo scorso novembre – ha sottolineato – e volevamo che non ci fossero calciatori ucraini per evitare conflitti. Capisco gli affari, i soldi e tutto il resto, ma la sicurezza deve venire prima”.