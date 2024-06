Turchia-Georgia 3-1, Sagnol: “Mai bello perdere, ma siamo orgogliosi”

“Non è mai bello quando si perde, ma penso proprio che possiamo essere orgogliosi della nostra prestazione e di aver messo il calcio georgiano in una luce così positiva. Penso che abbiamo avuto tante occasioni così come loro”. Lo ha detto il ct della Georgia, Willy Sagnol, dopo la sconfitta all’esordio assoluto agli Europei col punteggio di 3-1 contro la Turchia, con un’ottima prestazione e tanta sfortuna: “Le cose vanno viste nella loro ampiezza. Questo Europeo raggiunto è il risultato di un grande lavoro svolto in Georgia, coinvolgendo i giovani negli ultimi dieci anni, e questo torneo è la ricompensa per questo investimento. E’ mancato un po’ di talento e un po’ di esperienza: cose che possiamo ottenere solo partecipando a tornei come questo. Più giochiamo a partite come queste, meglio andrà per noi”.

E sulle emozioni di giocare al Westfalenstadion: “Questo stadio è fantastico, è uno stadio fatto per il calcio e le emozioni. L’atmosfera stasera era assolutamente fantastica, un palcoscenico adatto per una partita del genere. Non so se la partita ha creato l’atmosfera o l’atmosfera ha creato il gioco”.