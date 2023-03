Torneo di Viareggio 2023: la Rappresentativa Serie D vince in rimonta sul Benevento, 5-0 del Torino al Monterosi

Nella giornata di oggi si sono disputati gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio 2023. Vittoria storica della Rappresentativa Serie D che batte in rimonta 2-1 il Benevento. Partita molto equilibrata sbloccata in avvio di secondo tempo da Pellegrino. Il Benevento si schiaccia troppo e la squadra di Giannichedda trova in 5 minuti il gol del pareggio e il gol del vantaggio prima con Opoola al 63′ e poi con Giacchino al 68′. E’ solo la terza volta che la Rappresentativa supera i quarti di finale del Torneo di Viareggio. In quindici tentativi totali era già successo nel 2010 quando raggiunse la semifinale perdendo contro l’Empoli e nel 2012 quando fu eliminata ai quarti dalla Roma. Larga vittoria per il Torino che batte 5-0 il Monterosi Tuscia in un match dominato dall’inizio alla fine. I ragazzi di Asta cercano e trovano il vantaggio al 35′ con Corona, che trova la doppietta personale in apertura di secondo tempo al 46′. Partita in discesa per il Torino che cala il tris al 55′ con Gallea. Nel finale i granata dilagano segnando il quarto e il quinto gol con Rettore al 70′ e con Azizi al 77′. Ora si attende il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale.