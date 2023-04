Torna a Roma (2-7 maggio) il Festival ‘Socrates. Sport Storie Società’: tra gli ospiti Sabatini

Racconti, reading, giochi sportivi. E tanti ospiti. A Roma, nel quartiere Pietralata, torna dal 2 al 7 maggio ‘Socrates. Sport Storie Società’, il festival dedicato alla letteratura e cultura sportiva. Previsto un ricco programma di eventi gratuiti in quella che è la seconda edizione del festival realizzato da Liberi Nantes e Scuola del libro con il sostegno di Istituto Credito Sportivo, Fondo Otto per Mille della Chiesa Valdese e di Fondazione Charlemagne attraverso il programma periferiacapitale con il patrocinio di Roma Capitale e di Lega Nazionale Dilettanti.

Dopo l’anteprima del 20 aprile in cui l’autore Henrique Schneider ha presentato il romanzo 1970. La tragedia dei desaparecidos brasiliani durante la finale della Coppa del Mondo (Hellnation Libri – Red Star Press, 2022) con Daniele Manusia e Giacomo Falconi; la rassegna si apre ufficialmente al Bibliopoint Perlasca (2 e 3 maggio) e coinvolgerà anche l’Istituto Von Neumann, con eventi ed attività dedicate agli studenti del liceo scientifico ad indirizzo sportivo, e la Biblioteca Vaccheria Nardi (4 maggio), prima di spostarsi, nel weekend, al Campo Sportivo XXV Aprile (5, 6 e 7 maggio). Tra i protagonisti di questa edizione Valerio Aprea, Franco Arminio, Giorgia Bernardini, Sandro Bonvissuto, Cristiano Califano, Mauro Covacich, Claudio Donatelli, Luca Fulgaro, Fabrizio Gabrielli, Roberto Gagliardi, Lorenzo Iervolino, Ginevra Lamberti, Francesco Longo, Annalisa Nicastro, Giuseppe Pastore, Maria Teresa Pindilli, Andrea Pomella, Andrea Romano, Giovanni Rosati, Walter Sabatini, Peppe Servillo, Martina Testa, Francesco Tomei, Francesca Turco, Anna Voltaggio. Nel pieno spirito e in concomitanza del Maggio dei Libri, Sócrates declina il tema “libri” in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare ed incuriosire più lettori possibili, affiancando alla rassegna letteraria momenti di sport inclusivo e incontri con le realtà attive sul territorio, come la Palestra Popolare Quarticciolo e il Romulea Autistic Football Club. Durante la manifestazione verranno inoltre assegnati tre Premi Sócrates (Libri, Giornalismo e Podcast) ad autori e personalità che a vario titolo hanno contribuito ad una riflessione sul tema sportivo-sociale. Spazio anche al food&beverage etnico e solidale con gli aperitivi del 5, 6 e 7 maggio a cura di Bazar Taverna Curdo Meticcia ed Economia Carceraria e i pranzi di sabato 6 e domenica 7 maggio preparati da Baobab Street Food ed Economia Carceraria.

Mercoledì 3 maggio

Luogo: Bibliopoint Perlasca (Via Vincenzo Barelli, 7, 00158 Roma RM)

● Ore 18 | L’Officina dei Sogni. Il linguaggio universale dello sport

di Giovanni Rosati (DFG Lab, 2022)

Presentazione del libro. Modera Maria Teresa Pindilli.

Giovedì 4 maggio

Luogo: Biblioteca Vaccheria Nardi (via di Grotta di Gregna 37, metro S. Maria

del Soccorso)

● ore 17.30 | Di cosa parliamo quando parliamo di Sócrates?

Prendendo le mosse da Un giorno triste così felice (66thand2nd, 2014), il libro

di Lorenzo Iervolino dedicato al campione brasiliano, l’autore – in dialogo con

il presidente della Liberi Nantes ASD Alberto Urbinati – darà voce a Sócrates,

«un uomo dal cuore grande come una sala da ballo».

Venerdì 5 maggio

Luogo: Campo Sportivo XXV Aprile (Via Marica, 80, metro B Pietralata)

● ore 17 | Amichevole Romulea Autistic Football Clubs – Liberi Nantes

mixed team

Un’amichevole organizzata dal Romulea Autistic Football Club, squadra di

calcio inclusivo composta da giocatrici e giocatori dentro e fuori lo spettro

autistico, e dalla Liberi Nantes ASD.

● ore 17 | Virus in fabula. Leggo, gioco, sogno.

Laboratorio per bambine e bambini dai 6 anni in su, a cura di Luca Fulgaro.

Alla base del libro c’è la fabulazione: un mondo magico in cui è possibile

stimolarsi a vicenda per vivere bene il tempo, soprattutto in famiglia. Michi,

Gemma e Jimmy ci portano nelle loro storie piene di fantasia e movimento. Ad

accompagnarli ci sono i loro genitori ed amici, un po’ strambi, sempre presenti.

Ogni storia ha un solo personaggio come protagonista che affronta un contesto

reale, in chiave fantastica. Solo nell’ultima storia i tre protagonisti si

incontreranno insieme, in una situazione quotidiana, mettendo a frutto quanto

imparato nelle loro avventure “solitarie” per rendere il tempo da trascorrere in

casa prezioso e spensierato. Età di lettura: da 7 anni.

● ore 18 | Saluti istituzionali del Sindaco e degli enti finanziatori

Il saluto del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri insieme ai

rappresentanti degli enti finanziatori del festival.

● ore 18.30 | Il mio calcio furioso e solitario

Walter Sabatini dialoga con Francesca Turco.

● ore 19.30 | Sport e comunità, metafora dello stare al mondo. Franco Arminio

racconta

Con Franco Arminio.

● ore 20.30 | Aperitivo/cena

A cura di Bazar Taverna Curdo Meticcia ed Economia Carceraria.

Sabato 6 maggio

Luogo: Campo Sportivo XXV Aprile (Via Marica, 80, metro Pietralata)

● ore 11 | Torneo Sócrates

Spazio ai giovani talenti con i bambini di Liberi Nantes ASD, I Prenestinati,

Atletico Appio e Pia Marta che si affrontano in un quadrangolare per la

conquista del Torneo Sócrates.

● ore 13 | Pranzo

A cura di Baobab Street Food ed Economia Carceraria.

● ore 15 | Il cuore dentro alle scarpe Sport e storie a Roma

di Francesco Longo (66thand2nd, 2022)

L’autore sarà in dialogo con la Palestra Popolare del Quarticciolo per

presentare il suo libro, un viaggio tra circoli di canottaggio, accademie di

scherma, stadi fantasma e indomite palestre popolari della Capitale che

racconta come gli sport sono approdati a Roma e ne hanno scolpito la forma.

● ore 16 | I migliori Gianni della nostra vita

Incontro con Giuseppe Pastore e Francesco Tomei dedicato a due giganti del

giornalismo sportivo italiano, Gianni Mura e Gianni Minà.

● ore 17 | Un derby argentino: Messi vs Batistuta

Andrea Romano, autore di Batistuta, l’ultimo centravanti (66thand2nd, 2023)

e Fabrizio Gabrielli, autore di Messi (66thand2nd, 2022), raccontano due

fuoriclasse assoluti del calcio argentino.

● ore 18 | Derby letterario Roma-Lazio

L’eterno confronto tra Roma e Lazio si trasforma nel divertente derby letterario

che vedrà fronteggiarsi Andrea Pomella e Sandro Bonvissuto. Arbitra Martina

Testa.

● ore 19 | Immaginario sportivo

Con l’attore Valerio Aprea.

● ore 20 | Aperitivo

A cura di Bazar Taverna Curdo Meticcia ed Economia Carceraria.

Domenica 7 maggio

Luogo: Campo Sportivo XXV Aprile (Via Marica, 80, metro Pietralata)

● ore 11 | Triangolare di calcio a 5 femminile

In campo Liberi Nantes Football Club Femminile, Borgata Gordiani e

Camplus.

● ore 13 | Pranzo

A cura di Baobab Street Food ed Economia Carceraria.

● ore 15 | A perdifiato. Il ciclo delle stelle

di Mauro Covacich (La Nave di Teseo, 2018)

L’autore presenta insieme ad Anna Voltaggio il suo romanzo, che racconta la

storia di un ex maratoneta incaricato di preparare un gruppo di giovani e

ambiziose mezzofondiste al loro esordio nei quarantadue chilometri.

● ore 16 | Area piccola

di Giorgia Bernardini (Marsilio, 2023)

Incontro dedicato al basket femminile a partire dal romanzo d’esordio dell’ex

cestista e archeologa Giorgia Bernardini, in dialogo con Ginevra Lamberti.

● ore 17 | Il miracolo del Castel di Sangro

di Joe McGinnis (Hellnation – Red Star Press, 2023)

Nell’estate del 1996 lo scrittore americano Joe McGinniss si reca in un paese

abruzzese di cinquemila anime per seguire passo per passo il campionato del

Castel di Sangro, reduce da una storica promozione in Serie B. Un libro e una

vicenda memorabile, raccontata a Sócrates da Roberto Gagliardi di Hellnation.

● ore 18.30 | Il resto della settimana

Peppe Servillo legge La presa di Torino, un racconto di Maurizio de Giovanni

tratto dal libro Il resto della settimana (Rizzoli, 2015) accompagnato alla

chitarra da Cristiano Califano per l’esecuzione di alcune canzoni sportive. Uno

spaccato del calcio a 360 gradi ma anche uno spaccato di vita.

● ore 19.30 | Aperitivo

A cura di Bazar Taverna Curdo Meticcia ed Economia Carceraria