Torino-Napoli, allerta nel capoluogo piemontese: potrebbero arrivare tifosi Eintracht

Sono giorni senza dubbio intensi e di allerta per l’ordine pubblico in occasione delle sfide calcistiche di campionto e coppa. Dopo gli scontro di mercoledì a Napoli, oggi la polizia di Torino controlla attentamente cosa accade in città nelle ore antecedenti al match dei partenopei contro i granata. Questo perché, riporta Tuttosport nella sua edizione odierna, si è fatta spazio l’ipotesi che i tifosi dell’Eintracht Francoforte possano arrivare in Piemonte per scontrarsi nuovamente con i tifosi azzurri. Si tratta del primo match in trasferta per quest’ultimi dopo lo stop di due mesi.