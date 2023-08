Torino, l’estate dei ritorni: per Lazaro visite mediche in corso

Dopo Nikola Vlasic, il Torino si prepara a riaccogliere anche Valentino Lazaro. L’esterno è stato fortemente ri-voluto da parte di Ivan Juric che vorrà ancora scommettere sulle qualità dell’austriaco. I contatti con l’Inter sono andati avanti difatti per tutta l’estate con Vagnati che alla fine ha chiuso il colpo.

L’esterno in questi minuti sta svolgendo l’iter di tutte le visite mediche di rito per poi recarsi in sede Torino e firmare il contratto che lo legherà ai granata per i prossimi anni. Dopo la stagione scorsa vissuta in prestito, ora Lazaro tornerà al Toro a titolo definitivo dall’Inter. Il tecnico, così, avrà il rinforzo sulla corsia mancina che ancora gli mancava.