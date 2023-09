Torino, Cairo: “Spero che il calcio italiano ritorni ai fasti di un tempo”

A margine della presentazione a Milano del Festival dello Sport organizzato da Gazzetta dello Sport, ha parlato il presidente del Torino, Urbano Cairo. Il patron dei granata ha sottolineato l’importanza che il calcio italiano, nella sua totalità, ritorni ai successi internazionali di un tempo.

Le parole di Cairo: “Credo sia importante sempre di più pensare a un calcio sostenibile. Se non riesci ad avere un equilibrio tra costi e ricavi, alla lunga hai un problema sia come squadra che come sistema, quindi non è una buona cosa. Abbiamo visto una partita martedi’ che mi ha emozionato, l’Ucraina ce l’ha messa tutta ma non è competitiva come altri, noi abbiamo vinto ma potevamo fare anche meglio. Spalletti si vede che vuole fare bene”