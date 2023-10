Torino, Cairo risponde ad un tifoso: “Sono felice che Buongiorno non sia andato all’Atalanta”

Buongiorno è stato vicinissimo dall’addio al Torino sul finire dell’estate, con l’Atalanta che aveva dato l’ultimo assalto. La forte volontà del giocatore granata poi ha fatto la differenza e quindi da qui la permanenza del poi capitano del Torino. Un tifoso in un post del presidente, aveva dichiarato che il presidente Cairo non fosse contento di questa situazione in quanto sarebbe stato disposto a cedere facilmente il giocatore.

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha voluto festeggiare, sui propri social, Alessandro Buongiorno e Alessandro Della Valle, giocatori che hanno vinto rispettivamente il Pallone d’oro granata e il Trofeo Cozzolino. In una nota sul suo profilo il presidente ne ha approfittato per rispondere al tifoso: “Quando Buongiorno mi ha chiamato e mi ha detto che voleva rimanere al Toro la mia risposta è stata: Ale sono felice! Faremo un grande campionato!“.