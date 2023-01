The Best Fifa Football Awards 2022: Ancelotti e Balotelli in corsa per un premio

Due italiani in lizza per un premio ai “The Best Fifa Football Awards 2022” il prossimo 27 febbraio. Carlo Ancelotti è fra i candidati al premio di miglior allenatore dopo quanto ottenuto lo scorso anno con il Real Madrid (Liga e Champions), ma deve stare attendo alla concorrenza di Didier Deschamps, Pep Guardiola, Walid Regragui e Lionel Scaloni. In corsa per il premio Puskas riservato al gol più bello c’è invece Mario Balotelli grazie alla rete siglata il 22 maggio scorso con la maglia dell’Adana Demirspor contro il Goztepe nel campionato turco. Tra i candidati anche Theo Hernandez e la sua cavalcata vincente in Milan-Atalanta del 15 maggio dell’anno scorso oltre, fra le altre, a due reti “mondiali”, quella di Kylian Mbappé in finale contro l’Argentina e la sforbiciata di Richarlison in Brasile-Serbia.

A contendersi il “Best Fifa Men’s Player” saranno Julian Alvarez (Argentina/River Plate/Manchester City), Jude Bellingham (Inghilterra/Borussia Dortmund), Karim Benzema (Francia/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City), Erling Haaland (Norvegia/Borussia Dortmund/Manchester City), Achraf Hakimi (Marocco/Psg), Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Monaco/Barcellona), Sadio Mané (Senegal/Liverpool/Bayern Monaco), Kylian Mbappé (Francia/Psg), Lionel Messi (Argentina/Psg), Luka Modric (Croazia/Real Madrid), Neymar (Brasile/Psg), Mohamed Salah (Egitto/Liverpool) e Vinícius Junior (Brasile/Real Madrid).