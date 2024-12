Vinicius Jr stavolta batte Rodri. E’ il brasiliano del Real Madrid ad aggiudicarsi il The Best Fifa 2024, il premio riservato al miglior giocatore dell’anno, capovolgendo l’esito del Pallone d’Oro, in cui si è imposto a sorpresa – non senza polemiche da parte dell’attaccante e del suo club – il mediano del Manchester City, ora infortunato e ago della bilancia della crisi dei ragazzi di Guardiola. A Doha, in Qatar, il fuoriclasse verdeoro ha vinto per la prima volta questo ambito riconoscimento e ad annunciarlo è stato il presidente del massimo organo calcistico, Gianni Infantino. Vinicius può così cancellare in parte la cocente delusione di qualche settimana fa.

Il suo allenatore, Carlo Ancelotti – e chi se no – ha vinto il premio come miglior allenatore del 2024. Il tecnico italiano del Real Madrid ha alzato al cielo a giugno la Champions League e domani, proprio a Doha, proverà ad aggiudicarsi con i blancos anche la nuova Coppa Intercontinentale: “E’ un grande onore ricevere questo premio, voglio condividerlo con il mio club il Real Madrid e il mio presidente Florentino Perez che mi ha dato l’opportunità di allenare il miglior club del mondo. Ma voglio condividerlo anche con i miei giocatori che non sempre, ma mi ascoltano. Ringrazio anche la mia famiglia e il mio staff”, ha detto il mister delle merengues salendo sul palco di Doha, dove lo ha premiato Arsene Wenger.

CONFERMA PER IL DIBU, GARNACHO BATTE DIMARCO

E’ invece l’argentino Emiliano Martinez, come già accaduto al Pallone d’Oro, il miglior portiere dell’anno. Lo ha annunciato Gigi Buffon, ospite d’eccezione, che ha pronunciato il nome dell’estremo difensore dell’Aston Villa e della nazionale dell’Argentina. Il classe 1992 ha battuto la concorrenza dei migliori portieri del mondo, in particolare quella di Mike Maignan del Milan e l’italiano Gigio Donnarumma.

Per quanto riguarda i riconoscimenti individuali speciali, va all’argentino Alejandro Garnacho il premio Puskas 2024, assegnato al miglior gol dell’anno. Il talento classe 2024 di proprietà del Manchester United ha superato anche la concorrenza di Federico Dimarco, che era candidato per il gol segnato da cinquanta metri contro il Frosinone. La rete che consente all’esterno dei Red Devils di aggiudicarsi questo premio è stata realizzata il 26 novembre 2023 nel match di Premier League in trasferta contro l’Everton, quella splendida rovesciata che ammutolì.

I PREMI FEMMINILI A DOHA

L’attaccante spagnola Aitana Bonmati, stella del Barcellona e della Spagna, ha vinto premio come migliore giocatrice del 2024, completando la personale doppietta dopo aver trionfato anche al Pallone d’Oro. Una curiosità per quanto riguarda il miglior gol del calcio femminile: il Marta Award, intitolato da quest’anno alla formidabile giocatrice brasiliana, è stato vinto proprio dalla stessa calciatrice che presta il nome al premio. Alyssa Naeher, portiere degli Stati Uniti, ha vinto il premio come miglior estremo difensore della scorsa stagione, mentre la migliore allenatrice dell’anno è per i votanti l’inglese Emma Hayes, attualmente alla guida del Chelsea.

COME FUNZIONA IL FIFA THE BEST E CHI VOTA

Il riconoscimento, giunto alla nona edizione, celebra i migliori giocatori e allenatori della stagione in diverse categorie. Il gala di Dubai ha premiato i migliori giocatori per ogni ruolo, e dunque portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, e gli allenatori, nelle categorie maschili e femminili, inoltre sono stati riconosciuti i vincitori del gol più bello con il Fifa Puskás Award (maschile) e il Fifa Marta Award (femminile), oltre al Fifa Fan Award e il Fifa Fair Play Award. La giuria è composta da tifosi, allenatori delle nazionali, giornalisti e capitani delle squadre.

CHI ERANO TUTTI I CANDIDATI ITALIANI

L’Italia era rappresentata da diversi candidati: tra chi gioca in Serie A, il francese del Milan, Mike Maignan, era in lizza per il premio di miglior portiere, mentre Federico Dimarco, terzino dell’Inter e della Nazionale, era come detto in corsa per il Fifa Puskás Award per il gol segnato da centrocampo contro il Frosinone. Unica donna italiana in nomination era Giuseppina Moraca, candidata al Fifa Marta Award per il suo straordinario gol contro il Bologna. Un italiano, Gigio Donnarumma, era candidato al premio di miglior portiere, mentre Carlo Ancelotti era in corsa per il miglior allenatore dell’anno.