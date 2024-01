The Athletic, guai per Samuel Eto’o: è accusato di partite truccate, minacce fisiche e incitamento alla violenza

Nuovi guai per Samuel Eto’o. Secondo ‘The Athletic’, l’ex calciatore, ​​ora presidente della Federazione del Camerun, è accusato di partite truccate, minacce fisiche e incitamento alla violenza. Un’indagine portata avanti dall’affidabile sito sportivo, ha portato a queste informazioni che sono state inviate al Comitato Etico della FIFA a luglio dall’ex vicepresidente della Fecafoot, Henry Njalla Quan Junior, ed è oggetto di indagine da parte della CAF (Confederazione del calcio africano) che ha dichiarato di stare studiando queste “accuse gravi e comportamenti inappropriati” tenuti da Eto’o.

La CAF ha informato ‘The Athletic’ che “l’indagine è ancora in corso ma, come hanno chiarito nella loro dichiarazione iniziale, Eto’o è innocente fino a quando un organo giudiziario competente non deciderà diversamente”. Nessun commento invece, da parte di FIFA o dell’entourage e legali dell’ex calciatore.

La partita truccata, sarebbe quella della Njalla Quan Sports Academy (NQSA), di proprietà dell’ex vicepresidente Njalla Quan Junior, contro il Kumba City FC. “The Athletic” precisa che la denuncia la descrive come “la più scandalosa della storia dell’umanità. A metà del primo tempo, è stato posizionato un vivavoce in modo che gli arbitri potessero ricevere istruzioni dirette dallo stesso Eto’o”.