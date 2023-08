Telecronisti Monza-Reggiana, trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024

Ancora U Power Stadium protagonista stasera nel match fra Monza e Reggiana valevole per il trentaduesimo di finale di Coppa Italia 2023/2024.. Gli uomini di Palladino sono reduci da un gran bel precampionato, in cui hanno dimostrato di essere già in palla: i brianzoli dovranno fare a meno di Carlos Augusto, promesso sposo dell’Inter. La Reggiana di Alessandro Nesta sogna, invece, di mettere in atto una vera e propria impresa per sfidare poi, al prossimo turno, il Genoa di Gilardino che ha battuto il Modena. La partita sarà esclusiva Mediaset: visione su ITALIA 1 e commento affidato alla coppia Massimo Callegari-Roberto Cravero.