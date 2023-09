Tassotti: “Milan squadra brillante, Pioli mi piace molto. Allegri? Capisce il calcio, non è facile vincere come ha fatto lui”

“Penso che le due squadre divertiranno. La Lazio si riprenderà, il Milan gioca bene da anni. Pioli mi piace molto, la squadra è piacevole e brillante, fa le cose più belle e interessanti. È in crescita, in fase di trasformazione, ha preso ragazzi di qualità”. Così Mauro Tassotti, nel giorno di Milan-Lazio, parla delle sue due ex squadre in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Poi approfondisce su alcuni singoli della formaziona rossonera: “Leao è un campione, anche se il linguaggio del corpo a volte può irritare. È un giocatore solare, bellissimo. Non ha paura di sbagliare. Adli ha personalità, è un bravo ragazzo, le sue dichiarazioni fanno piacere ai tifosi”.

Tassotti torna anche sul discorso derby: “Hanno perso molti derby e ora hanno l’ansia da prestazione. Sono colpiti da sindrome nerazzurra. Ma solo con l’Inter. Con le altre grandi non ci pensano”. E qualche parola anche per Allegri: “Non lo conoscevo. Mi sono subito sintonizzato con le sue idee, un allenatore svelto e veloce. È stato coinvolto, o si è fatto tirare dentro, in un assurdo dibattito sui “giochisti” e i “risultatisti”. Massimiliano è bravissimo, capisce il calcio e ha una mentalità ultraoffensivista. Ragazzi, non è facile vincere con il Milan e con la Juve. Lui lo ha fatto”.