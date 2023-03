Tabellino Torino-Rappresentativa Serie D 3-1, gol e marcatori Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Torino-Rappresentativa Serie D, match valevole per i quarti di finale della Viareggio Cup 2023, in cui la compagine granata si è imposta sulla selezione del campionato dilettanti mediante il punteggio di 3-1 grazie alla doppietta realizzata da Alexandru Capac e alla rete messa a referto da Andrea Vaiarelli. Resta vano, invece il gol del momentaneo pareggio di Barbera. In virtù di questo risultato la formazione granata stacca il passa per la semifinale del torneo. Ecco il tabellino della sfida.

IL TABELLINO