Tabellino Sassuolo-Rukh 1-0: marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Nella giornata inaugurale del Viareggio Cup, l’attesa maggiore era sicuramente per i Campioni in carica del Sassuolo che scendevano in casa contro la formazione ucraina del Rukh. I neroverdi, dopo una partita complicata, sono riusciti ad aggiudicarsi i tre punti grazie alla rete nel finale, al 90esimo appena scoccato, del subentrato Caragea. La formazione di mister Pedone riescono dunque ad iniziare al meglio il torneo che lo scorso anno ha dato grandissime soddisfazioni alla società emiliana. Di seguito il tabellino del match.

SASSUOLO-RUKH 1-0

Reti: 90′ Caragea.

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano (82′ Parlato), Loeffen, Foresta (82′ Rigo), Lolli (88′ Railian), Ajayi, Baldari (59’ Knezovic), Henriksen, Ackah (46’ Piantedosi), Mata, Loporcaro (46’ Caragea). All. Pedone.

RUKH L’VIV: Bakus, Tsurpalevych, Hryshkevych, Kvas (60’ Koval), Shtokal, Shayda (82′ Lebid), Turko, Korol, Khmelovsky, Panchenko (88′ Muzychuk), Kusyi. All. Bezubiak.

Arbitro: Sig. Chisari di Livorno.

Assistenti: Sig. Guiducci di Empoli e Sig. Lazzareschi di Lucca.