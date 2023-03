Tabellino Sampdoria-Carrarese 4-0: gol e marcatori Viareggio Cup

La Sampdoria viaggia vele spiegate verso i quarti di finale del Viareggio Cup. I blucerchiati hanno rifilato un netto 4-0 alla Carrarese negli ottavi di finale della competizione, garantendosi un posto nel G8 del torneo. Per il club ligure decidono le doppiette del centrocampista Leonardi e di Portaccio. Questo il tabellino completo del match.

Sampdoria 4

Carrarese 0



Reti: s.t. 15′ e 32′ rig. Leonardi, 21′ e 41′ Portaccio.

Sampdoria (3-4-1-2): Gentile; Pellizzaro (1′ s.t. Portaccio), Valisena, Peretti; Savio, Galluccio (14′ s.t. Conti), Straccio (43′ s.t. Rossello), Matera (14′ s.t. Di Mario); Pozzato (14′ s.t. Tozaj); Conte (14′ s.t. Meloni), Leonardi.

A disposizione: Moro, Scardigno, Mosca, Silvestri, Trevisan, Porzi.

Allenatore: Tufano.

Carrarese (4-3-3): Gatti; Accorsini (20′ s.t. Chaabti), Del Pecchia (28′ s.t. Ratti), Tortelli, Nazzaro; Tognocchi (43′ s.t. Di Matteo), Bagnoli, Forte (20′ s.t. Sansaro); Grasso, Criscuolo (43′ s.t. Lomangino), Prevedello.

A disposizione: Fraraccio, Pennacchi, De Cicco, Scaletti, Gentili, Bologna, Tampu, Jendoubi, Gentile, Alberti.

Allenatore: Danesi.

Arbitro: Tanzella di La Spezia.

Assistenti: Sciutto di Novi Ligure e Poggi di Genova.

Note: espulso al 34′ s.t. Chaabti per comportamento non regolamentare; ammoniti al 46′ p.t. Accorsini, al 30′ s.t. Nazzaro, al 44′ s.t. Rossello per gioco scorretto, al 24′ s.t. Conti per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.