Tabellino Honved-Mavlon 2-1, gol e marcatori Viareggio Cup 2022/2023

Il tabellino di Honved-Mavlon, match valevole per gli ottavi di finale della Viareggio Cup 2022/2023, in cui la formazione ungherese si è imposta sulla squadra nigeriana mediante il punteggio di 2-1. Un successo estremamente importante per l’Honved, che dunque stacca il pass per i quarti di finale entrando a far parte delle migliori otto squadre del torneo giovanile. Ecco il tabellino completo con tutte le marcature.

HONVÉD: Gyetvan, Atrok (48’ st. Hancz), Fabiankovits, Kaczvinski, Vojtko, Polak, Pinter, Laszlo (16’ st. Braun), Koszovscsuk (32’ st. Feher), Kocsis, Pekar (1’ st. Zsigmond). A disp.: Schranko, Kis, Mihaly, Moery, Toth M., Voros. All.: Pinezits.

MAVLON: James, Emmanuel, Francis, Ayuma (29’ st. Ogar), Agaba, Ayandiran, Egbedokun, Oigoga, Lawal, Mamah, Omale (3’ st. Kangwe). A disp.: Utoblo, Tyokula, Onwugamba, Adai, Ejeh, Otu, Ekele, Abah, Ani. All.: Showole.

Arbitro: Solito di Piombino.

Note: ammoniti Kocsis (H), Oigoga (M).