Tabellino Fiorentina-Pontedera 4-0, gol e marcatori Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Fiorentina-Pontedera, match valevole per gli ottavi di finale della Viareggio Cup 2023, in cui la compagine viola ha travolto la formazione granata mediante il netto e perentorio punteggio di 4-0 grazie alla tripletta messa a referto da Maat Daniel Caprini e alla rete di Ioussuf Diarra. In virtù di questo risultato i viola avanzano ai quarti di finale, entrando così a far parte dei migliori otto club della competizione giovanile. Ecco il tabellino completo con tutte le marcature.

FIORENTINA: Tognetti, Maggini (38’ st. Renda), Saltalamacchia, Mignani, Gudelevicius (13’ st. Fortini), Da Silva (13’ st. Deli), Elia, Spaggiari (30’ st. Chiesa), Ievoli (38’ st. Italiano), Caprini (30’ st. Ofoma), Scuderi (38’ st. Diarra). A disp.: Pitti, Mendoza, Dolfi, Sichi, Harder, Sadotti, Leonardelli. All.: Papalato.

PONTEDERA: Tonelli, Di Bella (7’ st. Azzimati), Salvadori (30’ st. Nacca), Passa, Rosa, Di Capua (7’ st. Bartolini), Becucci (30’ st. Conticelli), Di Giuseppe (40’ st. Viggiano), Mettivier (30’ st. Lioci), Battaglia, Casadidio (40’ st. Jgiomeno). A disp.: Aloiso, Ermini, Frangioni, Boacke, Cesarano, Caputo, Leka, Cipollone. All.: Pellegrino.

Arbitro: Lachi di Siena.

Note: ammoniti Gudelevicius (F), Battaglia (P).