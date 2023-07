Tabellino Hellas Verona-Primiero 7-0: Amichevole estiva 2023

L’Hellas Verona sceglie Primiero come sede per il suo ritiro estivo, in vista della nuova stagione. Prima amichevole che si gioca proprio contro i padroni di casa e vinta per sette reti a 0. Una buona prestazione da parte della formazione di Marco Baroni, al suo esordio non ufficiale. Di seguito il tabellino ufficiale.

HELLAS VERONA-PRIMIERO 7-0

Reti: 16′ Hongla, 21′ e 38′ Lazovic, 46′ Mboula, 59′ Doig, 64′ Braaf (rig.), 74′ Diao

HELLAS VERONA: Perilli, Faraoni, Lazovic, Djuric, Cabal, Hongla, Cisse, Mboula, Magnani, Ngonge, Dawidowicz

A disposizione: Chiesa, Amione, Doig, Hien, Braaf, Ghilardi, Joselito, Diao, Kallon

Allenatore: Marco Baroni

PRIMIERO: Scalet, Brunet, Gaio, Corona, Iagher, De Bonda, Korri, Simion, Gobber, Nicoletto, Gaio

A disposizione: Brandstetter, Boffa, Orsolin, Funai, Dalla Giustina, Bettega, Bernardin, Debortolis, Zugliani, Bettega, Pistoia

Allenatore: Alberto Zagonel

Arbitro: Denise Perenzoni (Sez. AIA di Rovereto)

Assistenti: Stefano Petarlin (Sez. AIA di Vicenza), Luca Zanin (Sez. AIA di Vicenza)