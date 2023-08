Tabellino Bologna-Utrecht 2-1: gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il Bologna ha vinto 2-1 sull’Utrecht. In territorio olandese, i rossoblu sono riusciti a rimontare e ad agguantare la vittoria contro i padroni di casa. Dopo un primo tempo statico, nella ripresa della gara l’Utrecht si era portata in vantaggio con Descotte al minuto 56, ma il Bologna ha segnato il gol del pareggio al 76′ grazie a Zirkzee. Il raddoppio bolognese è arrivato al 80′, con De Silvestri in calcio d’angolo. Di seguito, il tabellino della squadra vincitrice:

UTRECHT: Branderhorst (46’ Raatsie); Ter Avest (46’ Viergever), Van der Hoorn (46’ St. Jago), Sagnan (46’ Van der Marvel), El Karouani (46’ Mamengi); Toornstra (46’ Ramselaar), Bozdogan (46’ Iqbal, 70’ Jenner), Jensen (46’ Descotte), Booth (46’ Brouwers); Douvikas (46’ Lidberg), Seuntjens (46’ Marouan). All.: Silberbauer.

BOLOGNA: Skorupski (59’ Ravaglia); Aebischer (59’ De Silvestri), Beukema (77’ Stivanello), Bonifazi (59’ Lucumi), Sosa (59’ Corazza); Dominguez (46’ Moro), Schouten (46’ El Azzouzi), Ferguson (46’ Pyyhtia); Raimondo (77’ Lykogiannis), Arnautovic (59’ Urbanski), Mazia (46’ Zirkzee). All.: Motta.

ARBITRO: Dieperink.

MARCATORI: 56’ Descotte (U), 76’ Zirkzee (B), 79’ De Silvestri (B).

AMMONITI: Ferguson, Corazza, Moro.