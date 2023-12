Superlega, l’avvocato Dupont: “Sentenza Uefa può essere Bosman alla decima potenza”

Uefa e Fifa violano il diritto della concorrenza? La Superlega è libera di esistere senza autorizzazioni richieste agli organismi che da decenni regolano il calcio? A queste domande risponderà domani la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a giudicare sulla conformità delle disposizioni statutarie dei due enti con le norme dell’Unione. Una sentenza che in un modo o nell’altro farà la storia, un po’ come quella del 1995 relativa al caso Jean-Marc Bosman. Oggi l’avvocato belga Jean-Louis Dupont, che ha rappresentato il calciatore nel caso che rivoluzionò le leggi sui trasferimenti dei calciatori, si sofferma sulla questione Superlega. “La sentenza ha il potenziale per essere Bosman alla decima potenza”, ha detto Dupont al quotidiano tedesco Zeit Online. “Questa volta non si tratta di regolamentare il mercato del lavoro, ma delle condizioni fondamentali in cui possono svolgersi le competizioni”. Adesso Dupont rappresenta la Royal Antwerp in un secondo caso che riguarda la cosiddetta Homegrown Player Rule, secondo la quale almeno otto giocatori in una rosa devono aver mosso i primi passi in un club belga. Anche qui il verdetto è atteso domani.